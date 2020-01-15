Верховная Рада планирует направить на вывод КСУ изменения в Конституцию относительно децентрализации

Также сегодня во время пленарного заседания предполагается рассмотрение ряда законопроектов по организации и проведению азартных игр.

Сегодня Верховная Рада планирует направить на вывод в Конституционный суд изменения к Конституции Украины относительно децентрализации. Читайте такжеВ Раду поступило заключение КСУ по расширению перечня оснований для лишения мандата нардепа Как передает корреспондент УНИАН, во время пленарного заседания планируется рассмотрение ряда законопроектов по организации и проведению азартных игр. Кроме того, предполагается рассмотрение законопроекта во втором чтении о полном общем среднем образовании. Также парламент планирует рассмотреть изменения в Налоговый кодекс по вопросам налогообложения в рамках формирования цены на природный газ для потребностей населения.

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