МИД Украины ответил Израилю на заявление о "чествовании убийц евреев"

Дипломаты распространили заявление в ответ на комментарий МИД Израиля.

Министерство иностранных дел Украины ответило израильским коллегам на заявление относительно осуждения чествования "убийц евреев".

Об этом говорится в заявлении отечественного МИД, распространенном 14 января.

"В связи с заявлением МИД Израиля от 13 января 2020 года отмечаем, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Это было также признано влиятельными международными и неправительственными организациями, а также Министерством по делам диаспоры Израиля. Такая оценка совпадает с данными еврейской общины Украины и национальных правозащитных неправительственных организаций", - заявили дипломаты.

В МИД подчеркнули, что сохранение исторической памяти и восстановление справедливости, в частности, о тех, кто боролся за независимость Украины, остаются важными направлениями государственной политики.

"В очередной раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой области должны вестись на уровне историков и экспертов, а не политиков", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что 2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили беспокойство относительно чествования в Украине памяти деятелей ОУН и УПА. Кроме того, МИД Израиля осудил публичное чествование в Украине "антисемитских идеологов украинского национального движения" и "ответственных за убийство евреев во время Холокоста".