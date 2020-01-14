МИД Израиля осудил чествование в Украине "убийц евреев"

Ведомство отреагировало на огласку в прессе.

Министерство иностранных дел (МИД) Израиля осудило публичное чествование в Украине «антисемитских идеологов украинского национального движения» и «ответственных за убийство евреев во время Холокоста».

Читайте такжеВ Париже состоялась Европейская конференция по противодействию антисемитизмуСоответствующее заявление израильского МИД обнародовало посольство Израиля в Украине на странице в Facebook.

«Лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и погромы, а также антисемитские идеологи украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине. В ответ на это и на резонанс в украинской прессе израильское министерство иностранных дел выражает осуждение этих явлений», – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что «сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом – включая глорификацию антисемитов и убийц евреев – не является внутренним делом ни одной страны»: «Наоборот, это основная обязанность и ответственность каждого израильского дипломата. Это является проявлением общего нравственного долга перед Израилем и его многими союзниками по всему миру».

Ранее УНИАН сообщал, что 2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион выразили беспокойство относительно чествования в Украине памяти деятелей ОУН и УПА.