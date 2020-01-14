Филатов отстранил своего заместителя из-за дела СБУ о присвоении чиновниками бюджетных средств

Начальнику городского управления образования мэр предложил уволиться.

Городской голова Днепра Борис Филатов решил отстранить своего заместителя, курирующего гуманитарный блок, Александра Шикуленко.

Об этом он написал в Facebook, комментируя информацию СБУ о якобы присвоении чиновниками мэрии 25 миллионов гривень бюджетных средств на ремонте школ и детских садов.

Филатов уточнил, что в рамках этого дела сотрудникам мэрии подозрений не объявляли, силовики проверяют подрядчиков. Шикуленко он решил отстранить до окончательного разбирательства по делу.

"Александр Витальевич, в прошлом высококвалифицированный юрист, и думаю, что сможет со временем доказать, что обвинения в адрес его подчинённых являются голословными. Также я предлагаю покинуть должность начальнику управления образования госпоже Сологуб", - написал мэр Днепра.

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Нового главу управления Филатов предложил выдвинуть директорам школ.

Как сообщал УНИАН, вчера в СБУ заявили, что чиновники Днепровского городского совета присвоили 25 миллионов бюджетных гривень на реконструкции социальных объектов.