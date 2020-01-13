В Днепре чиновники украли 25 миллионов гривень на реконструкции детсадов и школ – СБУ (фото)

Некачественно выполненные работы поставили под угрозу жизнь и здоровье детей.

Чиновники Днепровского городского совета присвоили 25 миллионов бюджетных гривень на реконструкции социальных объектов.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Читайте такжеВ СБУ заявили о разоблачении группы хакеров, которые воровали деньги госпредприятий«Оперативники спецслужбы установили, что руководство одного из Департаментов Днепровской горсовета провело публичные закупки на общую сумму почти 130 миллионов гривень для проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции детских садов и школ города. Организаторы противоправной схемы зарегистрировали для участия в тендере ряд подконтрольных фирм для искусственного создания конкуренции на торгах. В результате чего победителями в публичных закупках стали «партнерские» коммерсанты», – говорится в сообщении.

Проверка зафиксировала, что во время выполнения договоров подрядчики выполнили работы не в полном объеме, с завышением стоимости. Они также использовали материалы сомнительного качества. «Сэкономленные» средства участники сделки выводили в «тень», всего злоумышленники присвоили 25 миллионов гривень бюджетных средств.

«По предварительным данным, некачественно выполненные работы в детсадах и школах поставили под угрозу жизнь и здоровье детей», – отметили в СБУ.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, после окончания соответствующих экспертиз, планируется сообщение о подозрении организаторам и участникам преступной схемы.

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