Украинские эксперты, которые расследуют авиакатастрофу в Иране, действуют согласно международным конвенциям - МИД

Госсекретарь МИД отмечает, что статус украинских экспертов не требует никакого уточнения.

Украинские эксперты, которые расследуют катастрофу украинского самолета в Иране, действуют согласно международных конвенций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

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Он отметил, что статус украинских экспертов не требует никакого уточнения.

«Есть Чикагская конвенция, а к ней есть приложение 13, которое четко регулирует порядок расследования авиационных катастроф. И поскольку авиакатастрофа произошла на территории Ирана, то роль лидера в проведении этого расследования четко закреплена за Ираном», - заявил Заяц.

По его словам, украинские эксперты имеют «абсолютно легальный статус - все, что она (украинская группа - УНИАН) делает, это официально, это не самодеятельность и все те действия, которые предпринимаются другими экспертами во время пребывания в Тегеране, они процессуально являются весомыми».

Заяц напомнил, что в группу входили более 40 представителей из 12 государственных органов, а сегодня часть из них возвращается в Киев. «Остаются судмедэксперты и другие коллеги, которые еще там нужны», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ, которая произошла 8 января в аэропорту Тегерана, и идентификации тел погибших.

В состав оперативной группы вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

Сегодня, 13 января, в Украину из Ирана возвращается часть украинских специалистов, которые работали на месте падения самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752.