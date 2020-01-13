Пристайко анонсировал встречу глав МИД пяти стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе в Иране

На этой встрече будут согласованы как индивидуальные, так и коллективные подходы по шагам, которые будут предприняты для привлечения виновных в крушении самолета к ответственности.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал встречу глав внешнеполитических ведомств пяти стран, чьи граждане погибли на борту сбитого иранскими военными, самолета компании «Международные авиалинии Украины».

Об этом сообщает американский канал CNN.

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Глава МИД Украины заявил, что скоро в Лондоне состоится встреча с участием должностных лиц пяти стран, чьи граждане летели самолетом МАУ из Тегерана в Киев.

«Через два дня я увижусь с ними в Лондоне. У нас будет встреча пяти министров иностранных дел государств, испытавших горя», - отметил Пристайко.

Он добавил, что на этой встрече будут согласованы как индивидуальные, так и коллективные подходы относительно шагов, которые будут предприняты для привлечения виновных в крушении самолета к ответственности, а также путей выплаты компенсаций семьям жертв.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6:10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухані официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.