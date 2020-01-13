Стало известно, кто может возглавить правовой комитет Рады вместо Венедиктовой

27 декабря президент уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил Ирину Венедиктову в.и.о. директора ГБР.

Фракция "Слуга народа" предлагает на должность председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики вместо Ирины Венедиктовой кандидатуру народного депутата Андрея Костина, который сейчас является заместителем председателя этого комитета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Ранее сегодня на брифинге председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил, что завтра запланировано заседание Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента, на котором будет рассматриваться вопрос о сложении депутатских полномочий Венедиктовой, которая на сегодня является в.и.о. директора Государственного бюро расследований.

По словам Разумкова, после решения комитета вопрос может быть вынесен в сессионный зал. Председатель ВР не исключает, что уже завтра сессионный зал может проголосовать за него.

Как известно, Венедиктова на должность председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики избиралась от "Слуги народа", поэтому именно эта фракция теперь предлагает на эту должность другую кандидатуру.

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Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон относительно перезапуска ГБР.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил Венедиктову в.и.о. директора ГБР.