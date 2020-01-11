Работа украинских специалистов в Тегеране не позволила скрыть правду о сбитии самолета МАУ иранскими военными - Зеленский

Также президент заявил, что настойчивая позиция мирового сообщества способствовала тому, что Иран признал свою вину в сбитии самолета.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что работа украинских специалистов в Тегеране не позволила скрыть правду о сбитии самолета компании "Международные авиалинии Украины" иранскими военными.

Об этом глава украинского государства заявил в видеообращении к украинцам после телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани.

"Я хочу высоко отметить работу украинских экспертов в Иране. Они работали и продолжают работать самоотверженно, тщательно и круглосуточно. Их высокий профессионализм и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду, и сегодня руководство Исламской Республики Иран признало факт сбития украинского самолета и свою вину в авиакатастрофе", - заявил Зеленский.

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"Этому также, безусловно, способствовала и поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция мирового сообщества. За это я выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании и других стран, международных организаций от имени украинского народа", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании «Международные авиалинии Украины», погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

Сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.