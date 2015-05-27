Днепропетровский облсовет признал Россию агрессором, а "ЛНР" и "ДНР" – террористами

Депутаты Днепропетровского областного совета сегодня на очередной сессии поддержали обращение Верховной Рады Украины к ООН, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признании Российской Федерации государством-агрессором, а «ЛНР» и «ДНР» – террористическими организациями.

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Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 92 депутата из 103, зарегистрированных в сессионном зале.

«Депутаты Днепропетровского облсовета готовы и в дальнейшем обращаться к любым международным организациям, давать любому и любые оценки, одобрять соответствующие обращения и заявления, если они направлены на развитие и укрепление единства государства», - отмечается в заявлении.

Депутаты также требуют от центральных органов власти установить в стране стабильный мир, сосредоточившись на выполнении Минских соглашений, провести индексацию пенсий и заработных плат с учетом реального уровня инфляции.

Днепропетровский облсовет призвал отказаться от запланированного повышения коммунальных тарифов, цен на газ для населения и введения запланированного с 1 июля платного проезда в электротранспорте для пенсионеров, а также вернуть гражданам социальные гарантии и социальные выплаты.

«Депутаты Днепропетровского областного совета занимают искреннюю и твердую позицию по отношению к государственной целостности Украины и ее демократическому развитию и считают необходимым всячески способствовать внедрению необходимых для страны перемен и всесторонне осуждать политиканство, расточительство и непрофессионализм в принятии важных для Украины решений», - говорится в заявлении.