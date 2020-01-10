"Правдоподобное и независимое": в ЕС рассказали, чего ждут от расследования катастрофы украинского самолета в Иране

В ЕС заявили, что пока нет убедительных доказательств, что именно стало причиной крушения самолета.

В Европейской комиссии ожидают, что расследование катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» близ аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран) будет правдоподобным и независимым.

Об этом сегодня в Брюсселе заявил пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам региональной политики и транспорта Стефан де Кеерсмакер на брифинге, видеозапись которого размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

В частности, его спросили, разделяет ли Еврокомиссия оценку Канады, что украинский самолет был сбит иранской ракетой.

«На данном этапе пока нет убедительных доказательств, что стало причиной инцидента. И мы всё еще ждем результатов продолжающегося расследования. Для нас очень важно, чтобы проводимое расследование было независимым и правдоподобным расследованием общественной безопасности, проведенным в соответствии с международными правилами в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации», - сказал де Кеерсмакер.

Также пресс-секретарь заверил, что Еврокомиссия готова предоставить любую необходимую помощь тем властным органам, которые проводят расследование катастрофы украинского самолета.

Кроме того, у него спросили, опасаются ли в Еврокомиссии, что нынешнее расследование Ирана не может быть независимым.

«Нет, я думаю, что мы только хотим настаивать, как в любом деле катастрофы самолета, что будет проведено правдоподобное и независимое расследование, это является обязательным во всех случаях этих печальных событий, и мы можем только ждать убедительные доказательства, которые появятся после такого независимого расследования», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после взлёта.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.