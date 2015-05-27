Путин попытается уговорить французов наладить отношения после санкций

На этой неделе руководство России проведет ряд встреч с представителями бизнес- и политической элит Франции, пишут "Известия".

Владимир Путин намерен принять у себя экс-президента Франции Валери Жискар д' Эстена, спикер Госдумы Сергей Нарышкин встретится с лидером ультраправой националистической политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, а глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит межгосударственные вопросы с бизнес-элитой Франции.

Как рассказал «Известиям» источник, близкий к администрации президента, речь, скорее всего, пойдет о взаимоотношениях между Россией и Евросоюзом в связи с ситуацией в Украине, а также отдельно об отношениях двух стран — России и Франции.

Читайте такжеДля российской экономики худшее еще впереди - The Washington TimesВалери Жискар д' Эстен был президентом Французской Республики в 1974–1981 годах. Это не первый визит д' Эстена в Россию, французский политик посещал Москву еще в эпоху Брежнева. Стоит отметить, что экс-президент Франции выступил на стороне России в вопросе аннексии Крыма. В своем интервью «России 1» политик заявил, что Крым 200 лет был русским, воссоединение прошло мирно и демократично.

Политолог-международник профессор МГИМО Елена Пономарева считает, что сейчас Россия и Франция ведут сложный, рутинный, но интересный для обеих стран диалог.

"...Нужно понимать, что инициатива встреч идет не только с российской стороны. Французская элита заинтересована в налаживании диалога после санкций... Охлаждение отношений не в интересах Европы, и поэтому необходимо наводить мосты", — отметила Пономарева.