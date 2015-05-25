Вице-премьер РФ о санкциях: танкам визы не нужны
11:06, 25 мая 2015Мир
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ответил Европе и США на санкции и запрет выдачи виз.
Танкам визы не нужны - Рогозин / Фото: УНИАН
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире одной из программ на популярном российской телеканале комментируя введенные санкции против России и запрет выдачи виз заявил, что танкам визы не нужны.
Об этом сообщают РИА Новости.
"Танкам визы не нужны", — сказал Рогозин в эфире.
Читайте такжеВ России объяснили, почему танк "Армата" заглох на параде: "Не ту кнопку нажали"Ранее УНИАН сообщал, что США ослабили санкции для Крыма, разрешив доступ к популярным сетевым сервисам.
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