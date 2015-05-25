Вице-премьер РФ о санкциях: танкам визы не нужны

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире одной из программ на популярном российской телеканале комментируя введенные санкции против России и запрет выдачи виз заявил, что танкам визы не нужны.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Танкам визы не нужны", — сказал Рогозин в эфире.

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