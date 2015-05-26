Новый президент Польши не сможет завтра встретиться с Порошенко в Варшаве - СМИ

Об этом сообщает польское агентство РАР со ссылкой на собственные источники в окружении новоизбранного главы государства.

”Планируемая ранее встреча (Порошенко - УНИАН) с Анджеем Дудой, однако, не состоится... Такое решение было принято из-за многочисленных обязанностей новоизбранного президента и правдоподобно из-за необходимости поехать в Брюссель”, - отметило агентство и напомнило, что Дуда остается депутатом Европейского парламента.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня информированный источник близкий к оппозиционной партии ”Закон и справедливость” (PiS) сообщало о запланированной на завтра встрече Порошенко с Дудой.

Официально ни пресс-служба партии, ни работники штаба не подтверждали и не опровергали эту информацию.

Пресс-секретарь действующего президента Польши также сегодня сообщила о запланированной на завтра встрече Бронислава Коморовского с Порошенко и намерении совместно посмотреть финальный матч Лиги Европы.