Аваков назвал ложью информацию о назначении своим заместителем племянника Чеботаря
Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил во лжи народного депутата от БПП Ольгу Червакову, которая сообщила, что заместителем главы МВД стал племянник Сергея Чеботаря
Об этом он написал в Facebook.
"Сегодня солгала Ольга Червакова - распространив эффектную ложь о назначении в МВД зам министром племянника Чеботаря. Очень жаль такое наблюдать. На лжи многое не выстроишь.. Говорят порядочная девушка и журналист. Ее вольную- невольную ложь разнесли десятки сайтов. Рубпь за сто - будет специальный сюжет на честнейшем "Интере"... Да только ли в этом случае дело. Дело в атмосфере, которую нельзя творить на лжи, даже если она удобна и хорошо воспринимается...Люди, не превращайте информационную жизнь страны в желтый брехунец. Момент и так в стране не простой. Ну да ничего! Ольге Черваковой желаю хорошего настроения, без балды. И это пройдет.. Я пишу не про сегодня.. Я про будущее. Это важнее!" - написал министр.
Читайте такжеЭкс-заместитель Аваков не пришел на допрос
Напомним, сегодня некоторые СМИ распространили информацию, что якобы заместителем министра внутренних дел назначен племянник предыдущего чиновника, работавшего на этой должности, Сергея Чеботаря.