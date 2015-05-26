Аваков назвал ложью информацию о назначении своим заместителем племянника Чеботаря

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня солгала Ольга Червакова - распространив эффектную ложь о назначении в МВД зам министром племянника Чеботаря. Очень жаль такое наблюдать. На лжи многое не выстроишь.. Говорят порядочная девушка и журналист. Ее вольную- невольную ложь разнесли десятки сайтов. Рубпь за сто - будет специальный сюжет на честнейшем "Интере"... Да только ли в этом случае дело. Дело в атмосфере, которую нельзя творить на лжи, даже если она удобна и хорошо воспринимается...Люди, не превращайте информационную жизнь страны в желтый брехунец. Момент и так в стране не простой. Ну да ничего! Ольге Черваковой желаю хорошего настроения, без балды. И это пройдет.. Я пишу не про сегодня.. Я про будущее. Это важнее!" - написал министр.

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Напомним, сегодня некоторые СМИ распространили информацию, что якобы заместителем министра внутренних дел назначен племянник предыдущего чиновника, работавшего на этой должности, Сергея Чеботаря.