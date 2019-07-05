Добкина не пустили в Россию

Добкин баллотируется в Верховную Раду по спискам "Оппоблока".

Михаила Добкина, который баллотируется в Верховную Раду по спискам "Оппоблока", не впустили на территорию России.

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Об этом стало известно на странице Добкина в Facebook, где политик подтвердил информацию пользователя Станислава Натанзона.

"Михаила Добкина только что не пустили в Россию. Украинский политик, депутат Верховной Рады хотел прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины. У Добкина - российский Орден Дружбы, если что", - написал он.

"Вот такие дела. Но мы и не такое переживали! Прорвёмся!" - отреагировал Добкин.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация отказала в визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.