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Добкина не пустили в Россию

23:05, 05 июля 2019
Политика
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Михаил Добкин / фото УНИАН

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Об этом стало известно на странице Добкина в Facebook, где политик подтвердил информацию пользователя Станислава Натанзона.

"Михаила Добкина только что не пустили в Россию. Украинский политик, депутат Верховной Рады хотел прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины. У Добкина - российский Орден Дружбы, если что", - написал он.

"Вот такие дела. Но мы и не такое переживали! Прорвёмся!" - отреагировал Добкин.

Скриншот страницы Добкина в Facebook

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация отказала в визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

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Теги: #Россия#Добкин