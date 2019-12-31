Новогоднее поздравление президента Зеленского - онлайн трансляция

Владимир Зеленский поздравит украинцев с наступающим Новым 2020 годом.

Сегодня Владимир Зеленский впервые обратится к украинцам в качестве президента страны.

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Традиционное обращение начнется накануне боя курантов в 23:55 и будет доступно на этой странице.

Напомним, в прошлом году Зеленский в новогоднюю ночь заявил о своем намерении идти в президенты.

Как сообщал УНИАН, согласно информации пресс-службы главы Украинского государства, во время телефонного разговора Зеленский и Путин договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине. Кроме того, главы государств выразили надежду, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время.