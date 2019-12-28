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НАПК открыло НАБУ доступ к реестру деклараций

11:09, 28 декабря 2019
Политика
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НАБУ будет иметь доступ к реестру деклараций / фото УНИАН

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло детективам Национального антикоррупционного бюро доступ к реестру деклараций.

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Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции совместно с Государственным предприятием «Украинские специальные системы» организовало доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, Национальном антикоррупционном бюро Украины", - сказано в сообщении.

Порядок доступа НАБУ в Реестр деклараций был утвержден совместным приказом НАПК и НАБУ и зарегистрирован в Министерстве юстиции.

"Этим порядком урегулирован вопрос обеспечения доступа детективов НАБУ к непубличной части Реестра деклараций, а также вопросы защиты информации при взаимодействии двух антикоррупционных органов", - заявили в НАПК.

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Теги: #НАБУ#НАПК