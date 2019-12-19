В НАПК при предыдущем руководстве декларации чиновников проверяли "на заказ" - руководитель агентства

Также временно исполняющая обязанности председателя НАПК Наталья Новак заявила, что на агентство при предыдущей власти осуществлялось политическое влияние, оно было подконтрольно Администрации президента и другим структурам.

При предыдущем руководстве Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларации чиновников проверяли "на заказ".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на итоговой пресс-конференции заявила временно исполняющая обязанности председателя НАПК Наталья Новак.

По словам Новак, когда она возглавила агентство, то выяснила, что при предыдущем руководстве - Натальи Корчак и Александра Мангула - существовала практика проверки деклараций чиновников и политиков на заказ.

Кроме того, Новак заявила, что на НАПК осуществлялось политическое влияние, агентство было подконтрольно Администрации президента и другим структурам, которые заказывали проверки деклараций определенных людей, чтобы найти компромат. Вместе с тем, по словам Новак, некоторые госслужащие имели «льготы»: несмотря на пристальную проверку, в их декларациях не находили нарушений.

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Новак добавила, что по поводу выявленных фактов обратилась в Генеральную прокуратуру.

Также она отметила, что еще два ее обращения в Генпрокуратуру касались закупки оборудования для НАПК в конце года без возможности отказаться от проведения тендера на сумму 26 млн грн, а также относительно вмешательства в реестр НАПК посторонних лиц с целью получения персональных данных декларантов.

Новак привела пример, как при предыдущем руководстве НАПК способствовало определенным должностным лицам, в декларациях которых были несоответствия, в частности, это касается народного депутата 8-го созыва Андрея Павелко.

Она пояснила, что к «отбеливанию» Павелко присоединились не только в НАПК, но и в прокуратуре и судах. По словам Новак, суды всячески затягивали рассмотрение дел о нарушениях в декларациях Павелко, а затем закрывали эти дела, поскольку либо проходили сроки давности, или указывали, что в его действиях нет состава правонарушения.