СБУ готова предоставить Amnesty International материалы об издевательствах боевиков над украинскими бойцами

Об этом в Facebook сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что СБУ не только готова совместно с военной прокуратурой провести надлежащее расследование по каждому случаю, упомянутому в отчете этой международной организации, с целью выяснения всех обстоятельств и установления истины, но и предоставить материалы, в частности задокументированные, свидетельствующие об издевательствах и пытках над украинскими бойцами АТО со стороны представителей террористических организаций ДНР и ЛНР, в частности, граждан Российской Федерации", - подчеркнул Лубкивский.

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Как сообщал УНИАН, в своем докладе Amnesty International заявила, что обе стороны конфликта на Донбассе жестоко обращаются с пленными.

«Заключенных с обеих сторон подвергали избиениям и имитациям казней. Мы также задокументировали внесудебные казни лиц, которых удерживали сепаратистские группы», - отмечается в докладе.

В Amnesty International считают, что как «прокиевские», так и «сепаратистские силы» должны положить конец этим преступлениям и убедиться, что все бойцы под их контролем знают о последствиях нарушений в отношении пленных во время конфликта, которые предусмотрены международным правом.

СБУ, в свою очередь, предложило Amnesty International провести встречу по поводу отчета о пытках пленных.