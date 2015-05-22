Amnesty International заявляет о жестоком обращении с пленным со стороны ДУК, «Правый сектор» опровергает

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге заместитель директора программ Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

«Информация относительно пыток со стороны членов ДУК «Правый сектор» поступала к нам из разных источников многократно», - подчеркнул он.

В презентованном сегодня докладе Amnesty International есть показания бывшего пленника, которого удерживали представители «Правого сектора». «Используя заброшенный молодежный лагерь как импровизированную тюрьму, «Правый сектор» удерживал десятки гражданских пленных и заложников, жестоко пытая их и требуя большие суммы денег от них и их семей», - говорится в отчете.

«По базе «Правого сектора» и того источника, на который мы ссылаемся в деталях, эта информация касается довольно длительного периода - с сентября по конец года и, возможно, даже начало этого года», - уточнил Кривошеев.

Он отметил, что Amnesty International «несколько заштрихувала детали, поскольку свидетель общался с представителями организации на условиях анонимности, и у него были причины беспокоиться из-за того, что его могут идентифицировать и это может иметь последствия».

«Но указания на то, что эта практика имеет место и имела место в течение длительного периода, есть. Эта информация должна самым серьезным образом проверяться и расследоваться»,- сказал Кривошеев. По его словам, эта база «Правого сектора» до сих пор используется.

Читайте такжеAmnesty International призывает ООН срочно посетить места содержания пленных в УкраинеВ «Правом секторе» выразили удивление, что Amnesty International сделала свои выводы на основании рассказа одного человека, и замечают, что доказательств в отчете представители организации не привели. Как заявил руководитель информационного центра «Правого сектора» Артем Скоропадский в комментарии Радио Свобода, данная информация не соответствует действительности.

«Информация Amnesty International о «Правом секторе» относительно пыток и вымогательства выкупа от родственников пленных, которая содержится в отчете организации, не соответствует действительности», – заявил он.

Он также утверждает, что под молодежным лагерем, где якобы обустроили тюрьму, имеется в виду база «Правого сектора».

«Это не лагерь, это база «Правого сектора» в Днепропетровской области», – отметил Скоропадский, заметив, что всех пленных представители «Правого сектора» передают правоохранительным органам.