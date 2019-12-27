Тейлор убежден, что вред от импичмента Трампа для отношений с Украиной продлится недолго

Дипломат, в частности, напомнил, что на днях США ввели санкции против российского «Северного потока-2» и увеличили военную помощь Украине.

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что у импичмента американского президента Дональда Трампа «не будет длительного вредного эффекта» для американско-украинских отношений.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на KyivPost.

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«Я не думаю, что у этого будет длительный вредный эффект на отношений США и Украины. Я так говорю, потому что, несмотря на все удары и несмотря на все противоречия, существует запас доброй воли и уважения к Украине в Соединенных Штатах, и особенно в Вашингтоне», – сказал Тейлор.

Дипломат, в частности, напомнил, что на днях США ввели санкции против российского «Северного потока-2» и увеличили военную помощь Украине.

Ранее Тейлор также заявлял, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета «есть вопросы». Поскольку сам министр внутренних дел Арсен Аваков не убежден в причастности к преступлению объявленных подозреваемых.