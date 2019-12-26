"Есть вопросы": Тейлор прокомментировал дело Шеремета и участие в нем Авакова

Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Но одновременно я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы, заявил Тейлор.

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета «есть вопросы». Поскольку сам министр внутренних дел Арсен Аваков не убежден в причастности к преступлению объявленных подозреваемых.

Об этом он рассказал на брифинге, передает Европейская правда.

По словам Тейлора, «Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Но одновременно я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков спросил несколько государств-партнеров о помощи в расследовании. И мне известно, что несколько из них сейчас изучают, чем бы мы могли помочь».

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Дипломат также считает, что Аваков не уверен в виновности фигурантов дела.

«Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что и он сам убежден», – подчеркнул Тейлор.

Как сообщал УНИАН, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко.

Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на два месяца Антоненко.

18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции, отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, - из-за подозрения в предвзятости следователей.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей, а 24 декабря судьи оставили под стражей другую подозреваемую – врача Юлию Кузьменко.