Сегодня из плена может быть освобожден "киборг" Кузьминых - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на пресс-конференции по итогам саммита «Восточного партнерства» в Риге.

«Сейчас завершилась большая работа, которую организовала гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы, и только что сообщили, что сегодня, с высокой долей вероятности, удастся освободить командира 90-го батальона 81-й бригады, нашего «киборга» Кузьминых, который уже много недель находится в плену, и существует большая надежда, что сегодня вечером он может быть освобожден», - сказал президент.

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Порошенко поблагодарил всех, кто имеет к этому отношение. «Мы будем молиться, чтобы эта операция сегодня завершилась успешно», - сказал он.