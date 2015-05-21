Депутаты направили законопроект о реструктуризации валютных кредитов на третье чтение и бегут из Рады

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим ВР направила на третье чтение законопроект о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте (№1558-1).

Подавляющее большинство народных депутатов покидают здание парламента через подземные ходы, ведущие в соседние здания, где находятся профильные комитеты, поскольку возле ВР продолжается акция протеста.

Участники акции утром пикетируют парламент с требованием принять законопроект №1558-1.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня возле Верховной Рады, на перекрестке улиц Шелковичная и Грушевского, участники акции, которые требуют принять закон о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте, зажгли автомобильные шины.

Шины горели около 30 секунд, после чего правоохранители оттеснили пикетчиков и потушили шины огнетушителями.

Через некоторое время самые агрессивные участники акции протеста снова зажгли шины, при этом они мешали пожарным тушить огонь.

Также возле Верховной Рады произошла потасовка между правоохранителями и пикетчиками.