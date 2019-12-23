За год в Раде поймали 15 нардепов-кнопкодавов, больше всего – из фракции ОПЗЖ

В списке есть кнопкодавы предыдущих созывов – Андрей Иванчук, Василий Петевка, Роберт Горват.

По меньшей мере 15 нардепов кнопкодавили 45 раз за время работы Верховной Рады 9-го созыва в 2019 году.

Об этом сообщает Общественное движение ЧЕСТНО.

Читайте такжеЕще одна "слуга народа" кнопкодавила в Раде (фото, видео)Отмечается, что кнопкодавов зафиксировали во время голосований за восемь законопроектов, а также процедурные решения и во время регистрации на пленарные заседания.

Больше всего фактов неличного голосования зафиксировано за нардепами фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) – 27. Чаще всего процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев.

Четыре нардепа-мажоритарщика новосозданной депутатской группы «Доверие» кнопкодавили 8 раз. В списке, в частности, также кнопкодавы предыдущих созывов – Андрей Иванчук, Василий Петевка, Роберт Горват.

Ранее УНИАН сообщал, как нардепы от ОПЗЖ придумали «устройство» для кнопкодавства.