За год в Раде поймали 15 нардепов-кнопкодавов, больше всего – из фракции ОПЗЖ
По меньшей мере 15 нардепов кнопкодавили 45 раз за время работы Верховной Рады 9-го созыва в 2019 году.
Об этом сообщает Общественное движение ЧЕСТНО.
Читайте такжеЕще одна "слуга народа" кнопкодавила в Раде (фото, видео)Отмечается, что кнопкодавов зафиксировали во время голосований за восемь законопроектов, а также процедурные решения и во время регистрации на пленарные заседания.
Больше всего фактов неличного голосования зафиксировано за нардепами фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) – 27. Чаще всего процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев.
Четыре нардепа-мажоритарщика новосозданной депутатской группы «Доверие» кнопкодавили 8 раз. В списке, в частности, также кнопкодавы предыдущих созывов – Андрей Иванчук, Василий Петевка, Роберт Горват.
Ранее УНИАН сообщал, как нардепы от ОПЗЖ придумали «устройство» для кнопкодавства.