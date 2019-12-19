Рада одобрила закон о приведении военных высшего офицерского состава к стандартам НАТО

В вооруженных силах Украины появятся бригадные генералы и командор-адмиралы.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно воинских званий военнослужащих» (№ 2247).

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 267 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект подан с целью приведения военных высшего офицерского состава к стандартам ведущих европейских стран и НАТО.

Проектом закона предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" в части установления новых названий военных званий высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО, а также изменения в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины, Дисциплинарный устав Вооруженных сил, Строевой устав Вооруженных сил, Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил.

Теперь в армии будут такие звания: полковники, капитаны 1-го ранга, генерал-майоры, контр-адмиралы, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы, бригадные генералы, командоры-адмиралы.

В Устав внутренней службы внесены изменения в части перечня военных званий ВСУ, в частности к званиям в высшем офицерском составе добавлены звания бригадный генерал, генерал (армейское звание) и командор-адмирал (корабельное звание).