Украина защищает восточный фланг НАТО даже без членства в Альянсе - Пристайко

Министр иностранных дел Украины напомнил, что из-за агрессии России в Украине погибли 14 тысяч человек.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина защищает восточный фланг НАТО, даже не находясь в составе Альянса.

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Об этом глава МИД сказал во время дискуссии, посвященной безопасности на границах НАТО в Балтийском и Черноморском регионах, состоявшейся в рамках встречи глав государств и правительств государств - членов Североатлантического альянса в Лондоне, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Пристайко выступил на конференции «NATO Engages: Innovating the Alliаnce».

«Даже не будучи членом Альянса, Украина защищает восточный фланг НАТО. Мы не понаслышке знаем, что такое настоящие угрозы на передовой - в Украине погибли 14 тысяч человек из-за решения России военным путем навязать свою политическую систему нашим людям», - подчеркнул министр во время своего выступления.

Состоялись также встречи Пристайко с председателем группы дружбы с Украиной в британском парламенте Джоном Виттингдейлом и руководством Королевского института международных дел «Чатем Хаус».

Напомним, в Лондоне 3-4 декабря проходит двухдневная встреча лидеров НАТО, посвященная 70-летию основания Альянса, который сейчас насчитывает 29 членов.