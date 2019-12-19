У Зеленского предполагают, что он второй раз пойдет на контакт с Путиным ради обмена пленными

Депутат Верещук отмечает, что телефонные разговоры и встречи с Путиным нужно проводить, «чтобы вернуть наших людей домой».

Нардеп фракции «Слуга народа» Ирина Верещук считает, что президент Владимир Зеленский еще раз пойдет на контакт с российским главой Владимиром Путиным ради обмена пленными.

Об этом депутат рассказала в эфире НАШ.

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«Мы знаем, что несколько месяцев назад телефонный звонок Владимира Путина помог решить ситуацию по существу. Я думаю, что президент Зеленский использует все возможные инструменты, которые есть в его наличии, в его диспозиции, чтобы действительно освободить украинцев и вернуть их к Новому году», – сказала она.

Верещук также отмечает, что телефонные разговоры и встречи с Путиным нужно проводить, «чтобы вернуть наших людей домой».

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не удалось договориться относительно согласования обновленных списков обмена установленными удерживаемыми лицами.