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Путин рассказал, как его "взяли за горло" в вопросе подписей боевиков под Минскими соглашениями

12:10, 19 декабря 2019
Политика
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Президент РФ Владимир Путин / Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина якобы сама признала существование «ЛНР» и «ДНР», настояв на подписях представителей боевиков под Минскими соглашениями.

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Как сообщает российское «РИА Новости», такое заявление российский президент сделал в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

«Порошенко и главы Франции и Германии "взяли меня за горло", настояв на подписях представителей ЛНР и ДНР под минскими соглашениями», – сказал Путин.

На пресс-конференции Путин также заявил, что пересмотр Минских соглашений может привести к тупиковой ситуации.

По словам Путина, его насторожило заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможном пересмотре "Минска".

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Теги: #Россия#Путин#Минские соглашения