Зеленский предложил Раде упростить получение гражданства тем, кто воевал или сбежал из РФ

Владимир Зеленский подал в парламент законопроект относительно совершенствования регулирования вопросов гражданства Украины.

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", направленный на совершенствование правового обеспечения регулирования вопросов украинского гражданства.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

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Проект закона предусматривает освобождение определенных категорий лиц от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при обретении гражданства Украины при условии сложения ими присяги гражданина Украины.

Документ предлагает освобождать от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при обретении гражданства Украины людей, которые проходят (проходили) военную службу по контракту в ВСУ, помогали в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Также предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство лиц, которые являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись в своей стране преследованиям, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Проект закона предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для обретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независящих от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для утраты гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении вступления в гражданства и тому подобное.

Президент также предлагает внести изменения в ряд законов Украины, предусмотрев подачу декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими быть принятыми на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, службу в правоохранительных органах и тому подобное.