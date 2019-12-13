Зеленский: освобождение украинцев из РФ и Крыма будет решаться после возвращения заложников из ОРДЛО

Президент Украины напомнил, что вопрос обмена, в рамках которого Украине должны вернуть украинских заложников с ОРДЛО, должен обсуждаться во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос освобождения украинцев, которые незаконно удерживаются в России и в оккупированном Крыму, будет решаться после возвращения в Украину заложников из ОРДЛО

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Об этом он сообщил во время ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Мы проговорили с президентом Российской Федерации (во время саммита «нормандской четверки» 9 декабря в Париже – УНИАН), что нам нужно решить вопрос с гражданами Украины, которые находятся на территории России и на территории оккупированного Крыма. Это будет другой трек. Я думаю, что мы его будем обсуждать после обмена всех согласованных на всех согласованных», - заявил он.

Президент Украины напомнил, что вопрос обмена, в рамках которого Украине должны вернуть украинских заложников с ОРДЛО, должен обсуждаться во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря.

Как сообщал УНИАН, в коммюнике по результатам саммита в «нормандском формате» указано, что лидеры Украины, Германии, Франции и РФ призывают Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных».

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский после завершения «нормандского саммита» заявил о согласовании обмена, в рамках которого освободят 72 украинских заложников с ОРДЛО.