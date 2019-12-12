"Ахиллесова пята Минских соглашений": Зеленский назвал самый сложный вопрос переговоров по Донбассу

Зеленский отметил, что во время переговоров в Париже 9 декабря очень много времени было уделено именно вопросу границы.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на следующей встрече «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ) через 4 месяца подробнее обсудить вопрос возвращения контроля над границей на Донбассе.

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Об этом он сообщил во время ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Что не удалось (во время встречи в «нормандском формате» в Париже 9 декабря – УНИАН)? Самый сложный вопрос – это вопрос передачи границы под контроль Украины. Это очень смешно, потому что это наша граница и это передача нашей границы нам, но действительно это слабое место, «ахиллесова пята» Минских соглашений – то, что было подписано нашей стороной, к сожалению, мы (бывшая украинская власть – УНИАН) подписали, что нам передают контроль только после выборов на временно оккупированных территориях», - заявил он.

Зеленский отметил, что во время переговоров в Париже 9 декабря очень много времени было уделено именно вопросу границы.

«Мы очень много времени уделили этому вопросу, очень подробно об этом говорили – у нас разные позиции с президентом РФ. Мне понравилось одно, что мы начали об этом говорить, мы договорились, что мы продолжим об этом говорить более подробно с различными вариантами последующей встречи и это тоже победа, что у нас будет следующая встреча», - добавил глава государства.