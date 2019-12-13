"У нас другая страна": Зеленский ответил на слова Путина о "новой Сребренице" на Донбассе

По словам президента Украины, такой вариант развития событий невозможен.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что якобы к случае передачи Украине контроля над участком российско-украинской границы на Донбассе новая "Сребреница".

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Об этом он сообщил во время ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Он это [про Сребреницу – ред.] говорил дважды, он это говорил и на наших встречах. Мы ему объяснили, что мы другие люди, совсем другие. Свободные, демократические, мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины. И никакой резни – я именно так сказал об этом господину Путину – я другой человек, у нас другая страна, мы – другая власть и для нас самое главное – человеческая жизнь, поэтому я не вижу никаких таких выводов», - заявил он.

Как известно 10 декабря, Путин заявил, что на Донбассе возможно повторением резни как в боснийской Сребренице в случае передачи Украине контроля над участком российско-украинской границы.

***Резня в Сребренице — одно из самых масштабных военных преступлений в современной европейской истории, совершенное в ходе Боснийской войны 13-22 июля 1995 года, состояло в спланированном массовом убийстве боснийскими сербами около 8 000 боснийских мусульман мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет.

Завершенные разбирательства в международных судах доказали, что резня в Серебринице не была спонтанным явлением, а была заранее спланированная и методично воплощена. В конце февраля 2007 года Международный суд признал резню в Сребренице геноцидом.

При этом Россия оказалась единственной страной, которая на заседании Совбеза ООН в 2015 году наложила вето на резолюцию по геноциду в Сребренице.