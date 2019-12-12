"Очень сложный человек": Зеленский рассказал, как они с Путиным в Париже "8 часов смотрели друг другу в глаза"

Однако, по мнению президента, диалог с РФ возобновлен.

Президент РФ Владимир Путин – очень сложный человек, однако диалог с ним начался.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1 заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, передает ТСН.

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По словам украинского гаранта, на переговорах он чувствовал мощную поддержку европейских партнеров – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Честно говоря, мы (с Путиным – Ред.) в течение 8 часов смотрели друг другу в глаза. Я чувствовал мощную поддержку со стороны Германии, госпожи Меркель. Со стороны Франции. Я им благодарен, они нас поддерживали очень сильно. Что касается президента РФ, то, что я понял – он очень непростой, сложный человек", - подчеркнул Зеленский.

Однако, по его мнению, диалог с РФ возобновлен.

"Я понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но это будет. У нас сильная позиция", – добавил украинский лидер.