Порошенко о деле по госизмене при подписании Минских соглашений: мне 54 года, и я…

Бывший президент считает уголовное производство сфабрикованным.

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал открытие уголовного производства по факту государственной измены при подписании Минских соглашений, в котором он выступает фигурантом.

Читайте такжеУ Порошенко ответили на критику Зеленского по Минским соглашениямСвое мнение по этому поводу он написал в микроблоге Twitter.

«Фигуранты кассетного скандала-2 сфабриковали еще одно дело – за якобы государственную измену при подписании Минских соглашений. Мне 54 года. И я… Вы понимаете в целом, откуда пошла команда на открытие этого уголовного дела», – написал он.

Стоит отметить, что позже данный твит он удалил.

Как ранее сообщал УНИАН, ГБР открыло дело из-за возможной госизмены Порошенко при подписании Минских соглашений по заявлению Андрея Портнова.