Украина подготовит план изменений в Минские договоренности перед следующей "Нормандией" - представитель Украины в ТКГ

Представитель Украины на переговорах в Минске убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины подготовит изменения к Минских соглашений до следующей «нормандской встречи», запланированной на март 2020 года.

Об этом рассказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников, передает hromadske.

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«Мы точно напишем эти предложения (до следующей «нормандской встречи» - ред.), они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны, ... можно сделать до марта», - рассказал Резников.

Представитель Украины на переговорах в Минске убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы «они сработали».

Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

Как сообщал УНИАН, лидеры стран «нормандского формата» поддержали договоренность в рамках ТКГ о разведении сил и средств в этих дополнительных трех точках, оно должно состояться до конца марта 2020 года. При этом не уточняется, о каких именно участках на Донбассе идет.