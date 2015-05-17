В СБУ уверяют, что "народных республик" в Одесской области не было и не будет

Об этом в facebook написал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

”Мы полностью контролируем безопасную ситуацию в регионе, пресекая попытки диверсий и провокаций и обезвреживая преступников. Никаких формирований или образований, которые бы составляли угрозу украинской государственности или территориальной целостности здесь не было и не будет создано”, - подчеркнул советник.

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”Имею в виду, прежде всего, информацию, которая ”гуляет” в соцсетях о так называемом ”Народном совете Бессарабии”, ”Бессарабской Народной Республике” и т.д. В городе и области продолжаются оперативные мероприятия, направленные на защиту украинской государственности и обеспечение безопасности одесситов”, - пояснил Лубкивский.