На первом этапе обмена "всех на всех" Киев хочет вернуть 77 украинских заложников из ОРДЛО

По словам Лутковской, следующее заседание Трехсторонней контрактной группы, на котором будет обсуждаться вопрос обмена удерживаемыми лицами, состоится 18 декабря.

Украинская сторона в рамках первого этапа обмена в формате «всех на всех» рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская сообщила в комментарии УНИАН.

«77 человек - это то количество людей, которых мы можем вернуть на сегодняшний день. Это подтвержденные лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганская (24 человека)», - заявила она.

По словам Лутковской, следующее заседание Трехсторонней контрактной группы, в рамках которого будет обсуждаться вопрос обмена, состоится 18 декабря.

Она отметила, что процесс согласования списков и подтверждения людей продолжается. «Первый шаг (обмена - УНИАН) - это все подтвержденные на всех подтвержденных, а второй шаг - все разыскиваемые на всех разыскиваемых, потому что мы знаем, что люди там есть, у нас есть справки, подтверждающие, что они находятся в местах лишения свободы, но их не подтвердили еще в ходе наших переговоров», - сказала она.

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По словам Лутковской, пока рано говорить о том, как могут состояться переговоры 18 декабря, но «очень может быть, что нам подтвердят всех тех, по кому у нас есть подтверждение. Это же зависит от политического сигнала и политической воли».

«У нас в списке тех, кого мы разыскиваем, есть, по сути, те, кто является без вести пропавшими - по ним у нас нет материалов. Но там, где есть материалы, возможно, нам их подтвердят. Не хочу сейчас ни давать лишнюю надежду родственникам, ни смущать общество, поскольку цифры сейчас - это не самое главное», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в коммюнике по итогам саммита в «нормандском формате» указано, что лидеры Украины, Германии, Франции и РФ поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных».

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский после завершения «нормандского саммита» заявил о согласовании обмена, в рамках которого освободят 72 украинских заложников из ОРДЛО.