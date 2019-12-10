В Минобороны заявили о высокой вероятности срыва договоренностей "нормандской четверки"

Загороднюк отметил, что по результатам «нормандского саммита» создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которой является принцип «безопасность, суверенитет и территориальная целостность - в первую очередь».

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о высокой вероятности срыва договоренностей лидеров стран «нормандского формата» на любом из этапов урегулирования.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя итоги саммита лидеров стран «нормандского формата».

«Любая встреча и переговоры требуют тщательной подготовки. Очень тщательной. В частности, МО, ВСУ, СНБО и другими участниками подготовки были проработаны все варианты о возможном разведении, оценены риски и т.д.», - отметил он.

По словам министра, процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым. «Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но прогресс: работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения», - призвал он.

Кроме того, как отметил Загороднюк, по результатам «нормандского саммита» создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которой является принцип «безопасность, суверенитет и территориальная целостность - в первую очередь».

Он выразил благодарность президенту Владимиру Зеленскому и всей команде, которая участвовала в переговорах.

«У вас был тяжелый, но результативный день. Также не забывайте, что этот день стал возможным благодаря воинам, которые держат линию фронта. К сожалению, трое из них погибли за эти сутки. Благодарен каждому и искренние соболезнования семьям погибших и побратимам», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 декабря, ночью в Париже завершился саммит в «нормандском формате» с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

По итогам саммита Зеленский назвал встречу шагом на пути к миру. Стороны, в частности, договорились о прекращении огня и отводе войск в трех новых пунктах возле линии соприкосновения, обмене пленными до конца года в формате «всех на всех», а также о проведении следующего «нормандского» саммита через четыре месяца.

В то же время консенсус о проведении местных выборов на оккупированных территориях и транзите российского газа через территорию Украины пока не достигнут.