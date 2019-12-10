У Путина прокомментировали идею Зеленского об отдельной подгруппе в ТКГ по границе на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ утверждает, что это предложение «в предметном плане» не обсуждалась.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что создание в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске подгруппы для переговоров относительно возобновления Украиной контроля над границей на Донбассе «в предметном плане» не обсуждалось.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что Путин не согласен с формулировкой Зеленского об оккупированном Донбассе

Так, на вопрос УНИАН, какова реакция Кремля на предложение Украины создать подгруппу по границе, Песков ответил: «В предметном плане эта тема не обсуждалась вчера». «Действительно, вопросы о контроле за границей поднимались. И собственно, весьма скрупулезно изучался текст Минских договоренностей, где четко прописан порядок и последовательность действий, согласованных всеми сторонами, для передачи контроля над границей. Как вы знаете, во втором параграфе документа о согласованных итогах парижского саммита стороны написали, четыре президента написали: «Минские соглашения продолжают быть основой работы «нормандского формата», государства-участники которого привержены их полному выполнению», - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря по итогам встречи «нормандской четверки» в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что он предложил создать в рамках ТКГ в Минске подгруппу по восстановлению Украиной контроля над границей на Донбассе.

По словам Зеленского, во время встречи в «нормандском формате» он предложил, чтобы этап восстановления Украиной контроля над границей на Донбассе закончился до выборов на Донбассе. «У президента РФ позиция с Минском согласована ... к сожалению, это самая сложная ситуация и главный проигрыш для Украины в Минске - это граница, то, что было подписано (по Минским соглашениям, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования - УНИАН). Но есть разные аргументы, то есть я не вижу проблем в «формуле Штайнмайера», и ее не было в «Минске». То есть компромисс за компромисс. Мне кажется, что так справедливо. У него другое видение. Мы его обсудили», - добавил президент.