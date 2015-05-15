Палата представителей США одобрила выделение Украине военной помощи

20:51, 15 мая 2015
Политика
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Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает военную помощь для Украины.

Фото УНИАН

За документ, который формирует военную карту и карту национальной безопасности США на следующий год проголосовали 269 депутатов. 151 депутат проголосовал против, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Associated Press.

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Как сообщалось, законопроект предлагает предоставить $300 млн в качестве военной помощи и позволяет летальную оружие для украинских вооруженных сил, которые борются с пророссийскими боевиками на Донбассе.

В то же время США выделяют вдвое большую сумму - $600 млн - для программы Пентагона по обучению и оснащению сирийских повстанцев.

Окончательное решение будет принято на заседании палаты представителей США через месяц.

Ранее сообщалось, что за оказание военной помощи Украине проголосовал Комитет по вопросам вооруженных сил Сената США.

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