"Формула Штайнмайера": что это такое

Положения, предложенные экс-главой МИД ФРГ, могут стать частью украинского законодательства.

Внедрение "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Об этом, среди прочего, договорились на "нормандском саммите" в Париже главы Украины, Германии, Франции и России в понедельник вечером. Украина и Россия этот документ трактуют по-своему. В чем же в действительности заключается "формула Штайнмайера" и как она может повлиять на установление мира в Украине - разбирался УНИАН.

Кто такой Штайнмайер?

Франк-Вальтер Штайнмайер - в прошлом дважды министр иностранных дел Германии. Эту должность он занимал с 2005 по 2009 и с 2013 по 2017 годы. В течение 2016 года также руководил ОБСЕ. Ныне - Федеральный президент Германии. Штайнмайер имеет свое видение и механизм урегулирования ситуации на востоке Украины, в результате чего его имя нередко упоминают в этом контексте. Название у этого механизма соответствующее - "формула Штайнмайера".

Что такое "формула Штайнмайера"?

Механизмы реализации Минских соглашений, предложенные в октябре 2015 года, Штайнмайером, уже назвали "формулой". Свои предложения по этому вопросу экс-глава МИД ФРГ озвучил на "нормандском саммите" в Париже в октябре 2015 года, а позже их подтвердили на аналогичной встрече в Берлине спустя год. "Формула Штайнмайера" не является правовым актом и юридическим документом, а всего лишь один из вариантов политико-правового урегулирования ситуации на востоке Украины без внедрения военного компонента.

Де-факто, "формула Штайнмайера" - это его письмо, написанное совместно с тогдашним главой МИД Франции Лораном Фабиусом в адрес ныне экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина и его коллеги из РФ Сергея Лаврова.

Какие пункты предлагает Штайнмайер?

Основной путь урегулирования ситуации в ОРДЛО - проведение там местных выборов. Важная деталь - по украинскому законодательству и согласно стандартам ОБСЕ. Для этого политической подгруппе Минской ТКГ поручалось разработать проект закона о местных выборах на оккупированном Донбассе, а Верховная Рада должна была его принять за срок в четыре недели. После принятия закона, как предполагалось, выборы должны пройти в течение 90 дней. В день этих выборов на оккупированных территориях должен начать действовать закон об их особом статусе, но на временной основе. Постоянное же действие ему может дать признание волеизъявления со стороны Украины и наблюдателей ОБСЕ. Отдельно отмечен компонент безопасности, в том числе - доступ наблюдателей к приграничным участкам.

В частности, в документе отмечается следующее:

"Закон (об "особом статусе", - УНИАН) вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации окончательных выводов миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, на основе сложившейся практики БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом досрочных местных выборов стандартам ОБСЕ и Международным стандартам демократических выборов, а также украинскому законодательству и в котором содержится ответ на вопрос, согласованный в "нормандском формате", одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украине в ее приглашении и Действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ.

Этот закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ в соответствии с установившейся практикой приходит к выводу о том, что досрочные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинского законодательства, отвечая на вопрос, согласованный в "нормандском формате", одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украине в ее приглашении и действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ".

Почему "формулу" не удалось реализовать?

В данном случае ответ прост - Россия и подконтрольные ей боевики не сумели создать условия, для проведения в ОРДЛО выборов, о которых идет речь в письме Штайнмайера.

"Формула Штайнмайера" - 2019

Осенью текущего года об этом комплексе мер вновь вспомнили. 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует "формулу Штайнмайера". Позже сам документ, подписанный Леонидом Кучмой в Минске, был опубликован его пресс-секретарем.

Согласно его текста, Украина соглашается провести внеочередные выборы в ОРДЛО, а в случае их признания закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на постоянной основе.

Позиция Зеленского

Президент Украины, комментируя письмо, подписанное Кучмой, заявил, что будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия". "Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой", - отметил Зеленский, подчеркнув, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Этот же пункт президент Украины повторил на вчерашней совместной пресс-конференции с другими участниками "нормандской встречи".

Что говорят в Кремле

У президента РФ не скрывали, что согласие Украины на "формулу Штайнмайера" является одним из условий проведения встречи в Париже. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, отказ от нее "затормозит процесс урегулирования конфликта на Донбассе".

Сам Путин пошел дальше и заявил, что Украина должна утверждать условия "особого статуса" Донбасса с боевиками. Говоря о "формуле Штайнмайера", он указал, что она является инструментом его имплементации и даже компромиссом.

Справка. "Формула Штайнмайера" де-факто привязана к "Минску-2" - Комплексу мер по выполнению Минского протокола, согласованному на саммите в "нормандском формате" в феврале 2015-го. Документом предусмотрено немедленное прекращение огня, отвод обеими сторонами тяжелого вооружения и контроль за этим со стороны СММ ОБСЕ. Также в комплексе идет речь об обмене заложниками по принципу "всех на всех", амнистии и помиловании путем специального закона, возобновлении полного контроля Украины над всей границей с РФ, выведении всех иностранных военных формирований и техники, разоружении незаконных вооруженных группировок. Отдельно предусмотрено проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации, а также принятие постоянного законодательства об "особом статусе" ОРДЛО.