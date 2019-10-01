Отказ Украины от "формулы Штайнмайера" существенно затормозит процесс – Кремль

Москва ожидает ясности от сегодняшнего заседания ТКГ в Минске.

В Кремле заявили, что отказ Украины от «формулы Штайнмайера» затормозит процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы слышали от Киева разные заявления относительно предыдущего отказа – говорилось и о технической ошибке, недопониманиях и так далее. Сегодня все ожидают, что наступит ясность - трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает украинская сторона свой отход от предыдущих договорённостей или, наоборот, корректирует свое подтверждение предыдущих своих обязательств. Сегодня мы именно это ожидаем», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, чего ожидает Кремль от сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

При этом он подчеркнул, что в случае непринятия этой формулы Украиной Кремль продолжит поиски путей решения «этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей».

«Конечно, это существенно затормозит весь процесс», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, "формулу Штайнмайера" в 2016 году предварительно согласовали лидеры Украины, Германии, Франции и РФ.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что 2 сентября в Берлине советники по вопросам внешней политики лидеров стран "нормандского формата" приняли за основу ранее согласованную формулу. По его словам, "формула Штайнмайера" касается исключительно применения закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и не содержит положений о пребывании войск или порядке проведения местных выборов на Донбассе. По словам министра, 31 декабря истекает срок действия закона, и дальнейшее его продление требует внесения изменений, которые необходимо согласовывать, в том числе с контролируемыми Россией боевиками.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, экс-президент Леонид Кучма отмечал, что согласованное решение по "формуле Штайнмайера" должны принять лидеры стран "нормандского формата".

18 сентября по итогам встречи в Минске представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что украинская сторона на переговорах отказалась подписать "формулу Штайнмайера".

В свою очередь, пресс-секретарь экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер подчеркнула, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы ЦИК и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе. В то же время украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой "формулы Штайнмайера" о местных выборах.

19 сентября Песков заявил, что Украина должна принять "формулу Штайнмайера" без предъявления условий.