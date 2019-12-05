Нардеп-мажоритарщик из "Слуги народа" взял в помощники жену

Всего у Корявченкова восемь помощников-консультантов.

Народный депутат Юрий Корявченков (бывший актер студии "Квартал-95" по прозвищу "Юзик") взял в помощники на общественных началах собственную жену Татьяну.

Об этом сообщают активисты движения "Чесно".

"Она окончила Криворожский экономический институт. Занимается, помогает", - объяснил депутат свой выбор.

На своей странице в Facebook Татьяна Корявченкова активно постит информацию о деятельности "Слуги народа" и президента Владимира Зеленского. Всего у ее мужа восемь помощников-консультантов, из которых на платной основе - трое.

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Корявченков был избран в парламент по 33-му мажоритарному округу с центром в Кривом Роге.

Как сообщал УНИАН, на днях нардепа из ОПЗЖ поймали на рекордном кнопкодавстве.