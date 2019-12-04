Нардепа из ОПЗЖ поймали на рекордном кнопкодавстве (видео)

Неперсональное голосование со стороны Кальцева зафиксировали девять раз на протяжении одного дня.

Народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимира Кальцева поймали на рекордном неперсональном голосовании в сессионном зале 3 декабря.

Об этом сообщает движение "Чесно".

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Как отмечается, Кальцев восемь раз кнопкодавил во время рассмотрения законопроекта относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований. Семь раз во время голосования за поправки и один - голосуя за законопроект во втором чтении. Во всех этих случаях, сообщают в "Чесно", депутат голосовал за своего коллегу Александра Пономарева.

Еще один раз депутат голосовал за него во время регистрации на вечернем заседании Рады.

"Это уже шестой народный депутат из фракции ОПЗЖ, которого поймали на кнопкодавстве в этом созыве", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в "Слуге народа" решили не лишать мандата двух своих нардепов, которых заметили на кнопкодавстве.