Маккейн отклонил предложение быть советником по реформам в Украине

Как пишет Новое время со ссылкой на официальный сайт сенатора, это связано с ограничениями, прописанными в Конституции США.

"Я почтен приглашением вступить в Совещательный международный совет реформ, форум для обсуждения путей обеспечения территориальной целостности и безопасности Украины и поддержки демократического будущего страны перед лицом российской агрессии. Тем не менее, в соответствии с положениями Конституции США о взаимодействии членов Конгресса с иностранными правительствами, я обязан отклонить приглашение", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСаакашвили: Наша цель - помочь Украине в проведении реформ

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил состав и положение о Совещательном международном совете реформ. Согласно указу, возглавил орган бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

По словам Саакашвили, в совет вошли экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, члены Европарламента Элмар Брок и Яцек Сариуш-Вольский. Маккейн также согласился участвовать в совете реформ при президенте Украины