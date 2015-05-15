Маккейн отклонил предложение быть советником по реформам в Украине
Сенатор США Джон Маккейн отклонил приглашение вступить в состав Совещательного международного совета реформ при президенте Украины.
Как пишет Новое время со ссылкой на официальный сайт сенатора, это связано с ограничениями, прописанными в Конституции США.
"Я почтен приглашением вступить в Совещательный международный совет реформ, форум для обсуждения путей обеспечения территориальной целостности и безопасности Украины и поддержки демократического будущего страны перед лицом российской агрессии. Тем не менее, в соответствии с положениями Конституции США о взаимодействии членов Конгресса с иностранными правительствами, я обязан отклонить приглашение", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил состав и положение о Совещательном международном совете реформ. Согласно указу, возглавил орган бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
По словам Саакашвили, в совет вошли экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, члены Европарламента Элмар Брок и Яцек Сариуш-Вольский. Маккейн также согласился участвовать в совете реформ при президенте Украины