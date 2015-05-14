Президент Украины Петр Порошенко утвердил состав Консультативного международного совета реформ в составе 8 человек, которую возглавил Михаил Саакашвили.

«Наша цель - помочь Украине в проведении реформ дельными советами, активной позицией в ее поддержке на международной арене. Мир и общественность Украины требуют радикальных изменений. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы эти изменения к лучшему стали реальностью», - сказал по этому поводу Саакашвили, сообщает пресс-служба президента Украины.

Заместитель Главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив подчеркнул, что через три месяца после создания Консультативного международного совета реформ ее Председателю Михаилу Саакашвили удалось собрать очень мощный состав членов, включая трех бывших премьер-министров стран Европы. «Все эти люди зарекомендовали себя как успешные политики и реформаторы, лидеры общественного мнения в своих странах и в международном масштабе. Мы уверены, что в таком составе Совет предоставит Украине существенную помощь во внедрении приоритетных реформ, а также в продвижении интересов страны в мире», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, американский сенатор Джон Маккейн согласился участвовать в Совещательном международном совете реформ при президенте Украины.

Об этом глава совета Михаил Саакашвили написал в Facebook.

«Получено принципиальное согласие от сенатора Джона Маккейна об участии в совете, и это он еще раз подтвердил в беседе со мной сегодня. Хотя ему еще нужно завершить официальные формальные процедуры согласно правилам Конгресса США», - сообщил Саакашвили.

По его словам, еще несколько видных международных деятелей ведут диалог по поводу участия в Совете.

«Большой друг Украины, бывший Президент Польши Александр Квасьневский выразил желание войти в совет», - написал Саакашвили.

Саакашвили также сообщил, что каждые две недели совет будет издавать доклад о том, «как идет процесс реформирования, как о достижениях, так, и что более важно, о проблемных вопросах».

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 13 февраля создал Совещательный международный совет реформ и назначил его председателем Саакашвили.

Совещательный международный совет реформ — консультативный орган, основной задачей которого является наработка предложений и рекомендаций по осуществлению и внедрению в Украине реформ на основе лучшего международного опыта. Совет будет привлекать иностранных экспертов к реформированию украинского законодательства, а также повышать уровень международной поддержки Украины.

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13 мая Порошенко утвердил положение о Совещательном международном совете реформ и его персональном составе.

В состав совета также вошли: премьер-министр Королевства Швеция в 1991-1994 гг., министр иностранных дел Королевства Швеция в 2006-2014 годах Карл Бильдт (по согласию); председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок (по согласию); премьер-министр Словацкой Республики в 1998-2006 годах Микулаш Дзуринда (по согласию); премьер-министр Литовской Республики в 1999-2000 и 2008-2012 годах Андрюс Кубилюс (по согласию); сенатор США, председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Сената Соединенных Штатов Америки Маккейн (по согласию); старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона (США), профессор Андерс Ослунд (по согласию) и член Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский (по согласию).