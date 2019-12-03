Нардепа Соломчука уволили с должности замглавы фракции "Слуга народа"

Об этом на заседании парламента сообщил Разумков.

Народного депутата Дмитрия Соломчука уволен с должности заместителя председателя фракции «Слуга народа». Читайте такжеРазумков рассказал, когда появится сенсорная кнопка для предотвращения "кнопкодавства" Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Разумков заявил об «освобождении народного депутата Украины Дмитрия Солончука от исполнения обязанностей заместителя председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа».

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