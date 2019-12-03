Разумков объявил об исключении Полякова и Скороход из фракции "Слуги народа"
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении народных депутатов Антона Полякова и Анны Скороход из состава фракции «Слуга народа».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в сессионном зале парламента.
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Разумков сослался, в частности, протокол заседания фракции от 15 ноября.
Как сообщал УНИАН, 15 ноября фракция «Слуга народа» решила исключить из своих рядов народных депутатов Антона Полякова и Анну Скороход.
Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко основной причиной исключения их из фракции назвал нарушения договоренностей относительно совместной позиции.
14 ноября Скороход заявила о давлении на нее за отказ голосовать за законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения. По ее словам, правоохранители задержали ее мужа Алексея Алякина. Она сообщила, что у ее мужа был большой бизнес в России, а потом его «отжали», и чтобы человек не мог вернуться, против него открыли фальсифицированное уголовное дело.
Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что партия не имеет никакого отношения к задержанию мужа Скороход. Он сообщил, что Скороход «обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - это факт». Однако Скороход опровергла утверждение Арахамии, что предлагала и давала деньги народным депутатам.